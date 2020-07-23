Новий тренер "Динамо" Луческу: Я скучив за Україною

Новим головним тренером футбольного клубу "Динамо" призначений відомий румунський фахівець Мірча Луческу. Контракт укладено на два роки з опцією прологнаціі ще на рік.

Під час підписання угоди у Києві Луческу подякував за довіру і підкреслив, що скучив за Україною, повідомляє пресслужба динамівського клубу.

"По-перше, я скучив за Україною. Хотів повернутися в цю країну, де в мене були гідні результати. Тут у мене були дуже хороші стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що прийшов у клуб з великими традиціями, талановитими футболістами. Упевнений, що разом ми плідно працюватимемо. Вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я досягну на чолі команди "Динамо". Я вдячний за надану мені довіру президенту клубу, а також уболівальникам, які довіряють команду з такими великими традиціями", - заявив тренер.

Президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс представив Луческу як одного з кращих футбольних тренерів світу.

"Хочу представити Мірчу Луческу, одного з кращих тренерів в світі. Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського "Динамо", він здобуде багато титулів, і вболівальники оцінюватимуть Мірчу за його результатами. Успіхів йому, удачі! А всім, чим можу, я йому допоможу", - сказав очільник "Динамо".