"Трабзонспор" теж хоче бачити своїм тренером Луческу
Укрінформ
Турецький футбольний клуб "Трабзонспор" зацікавлений у послугах румунського тренера Мірчі Луческу.
Керівники команди з міста Трабзон провели збори і схвалили кандидатуру 74-річного румунського наставника, повідомляє Fanatik.
Турецька сторона готова розпочати переговори з Луческу найближчим часом.
Разом з тим, як повідомляють деякы ЗМІ, Луческу вже дав згоду підписати контракт з київським "Динамо". Нині тренер перебуває у Києві.
Фото: fanatik.com.