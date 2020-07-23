"Трабзонспор" теж хоче бачити своїм тренером Луческу

Турецький футбольний клуб "Трабзонспор" зацікавлений у послугах румунського тренера Мірчі Луческу.

Керівники команди з міста Трабзон провели збори і схвалили кандидатуру 74-річного румунського наставника, повідомляє Fanatik.

Турецька сторона готова розпочати переговори з Луческу найближчим часом.

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Разом з тим, як повідомляють деякы ЗМІ, Луческу вже дав згоду підписати контракт з київським "Динамо". Нині тренер перебуває у Києві.

Фото: fanatik.com.