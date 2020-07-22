Павелко: На футбольні матчі плей-офф УПЛ допустять уболівальників

На матчі плей-офф чемпіонату України за вихід до Ліги Європи УЄФА пройдуть за присутності уболівальників на трибунах стадіонів.

Про це за підсумками зустрічі з главою МОЗ Максимом Степановим на сторінці у Facebook повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Щойно за підсумками нашої робочої зустрічі міністр охорони здоров’я Максим Степанов погодив допуск у тестовому режимі глядачів на матчі плей-оф УПЛ за путівку до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, які відбудуться 25-го і 29 липня. Трибуни стадіонів, де пройдуть матчі, буде можливість заповнити на 25%. Звичайно ж, окрім дотримання дистанції, глядачі, як і всі учасники поєдинків, зобов’язані дотримуватись й інших вимог карантинного режиму. Рішення МОЗ - це ще одна надзвичайно важлива перемога українського футболу над COVID-19", - написав Павелко.

У разі позитивного досвіду проведення цих матчів та за умови сприятливої епідемічної ситуації, в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko.