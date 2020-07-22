Катерина Монзуль розсудить гру плей-офф "Колос" - "Дніпро-1"
Укрінформ
Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі плей-офф УПЛ за путівки до Ліги Європи.
Головним арбітром поєдинку "Колос" - "Дніпро-1" призначили харків'янку Катерину Монзуль. На зустрічі працювати VAR (рефері Євген Арановський), повідомляє пресслужба УАФ.
Матч відбудеться 25 липня на стадіоні "Динамо" імені Лобановського. Початок о 17.00.
В іншому матчі плей-офф "Олександрія" - "Маріуполь" головним арбітром буде харків'янин Анатолій Абдула.
Зустріч пройде також 25 липня. Гра стартує о 19.30.
Фінал плей-офф пройде на полі команди, яка посіла в чемпіонаті УПЛ більш високе місце. Матч відбудеться 29 липня.
Фото: dynamo.kiev.ua.