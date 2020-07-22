"Шахтар" розпочав підготовку до матчу з "Вольфсбургом"

Футболісти донецького "Шахтаря" розпочали 22 липня підготовку до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга".

Усі лідери, які пішли у відпустку за пару турів до кінця чемпіонату УПЛ, повернулися до складу команди, повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

"Тренування включала розминку, квадрати та "двосторонки" на різних ділянках поля. Команда практично у повному складі: після нетривалої відпустки повернулися Андрій П'ятов, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Додо, Алан Патрік та Тайсон, відновився після травми і працює у загальній групі Віктор Коваленко. Індивідуально займаються Євген Коноплянка, Манор Соломон та Ісмаїлі", - зазначається у повідомленні.

Матч "Шахтар" - "Вольфсбург" пройде у Києві 5 серпня.

Нагадаємо, у першому поєдинку "гірники" в гостях здобули перемогу з рахунком 2:1.

Фото: shakhtar.com.