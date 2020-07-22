Зінченко був кращим в "МанСіті" серед тих, хто вийшов на заміну - ЗМІ

У матчі передостаннього, 37-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті", де виступає футболіст збірної України Олександр Зінченко, розбив на виїзді "Вотфорд" - 4:0.

Зінченко вийшов на поле на 65-й хвилині, замінивши Кайла Вокера. За 25 хвилин гри українець отримав "сімку" від видання Manchester Evening News, повідомляє Zbirna.com.

Це найкраща оцінка в "МанСіті" серед тих, хто виходив на заміну.

"Зінченко зробив декілька відмінних передач зі свого флангу", - відзначили британські журналісти.

Фото: manchestereveningnews.co.