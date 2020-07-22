Місцем матчу Ліги націй Швейцарія - Україна 17 листопада стане Люцерн

Швейцарська футбольна асоціація оголосила місце проведення останніх двох домашніх поєдинків своєї національної збірної у Лізі націй УЄФА.

Швейцарці прийматимуть Іспанію та Україну відповідно у Базелі та Люцерні, повідомляє пресслужба УАФ.

Поєдинок у групі А4 проти іспанців відбудеться 14 листопада (початок - о 21.45 за київським часом). Матч проти України пройде 17 листопада (21.45).

Календар матчів національної збірної Швейцарії у 2020 році:

03.09. Ліга націй. Україна - Швейцарія. Львів. 21.45

06.09. Ліга націй. Швейцарія - Німеччина. Базель. 21.45

07.10. Товариський матч. Швейцарія - Хорватія. Санкт-Галлен. 21.45

10.10. Ліга націй. Іспанія - Швейцарія. Місце не визначено. 21.45

13.10. Ліга націй. Німеччина - Швейцарія. Кельн. 21.45

11.11. Товариський матч. Бельгія - Швейцарія. Брюссель. 21.45

14.11. Ліга націй. Швейцарія - Іспанія. Базель. 21.45

17.11. Ліга націй. Швейцарія - Україна. Люцерн. 21.45.

Фото: fcl.ch.