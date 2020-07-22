ФІФА оновила календар матчів футзальних збірних на 2020-2024 роки

Міжнародна федерація футбольних асоціацій оприлюднила оновлений календар матчів збірних з футзалу на найближчі чотири роки.

Зміни пов'язані з перенесенням через пандемію коронавірусу на 2021 рік фінального турніру чемпіонату світу, який мав відбутися в Литві у вересні нинішнього року, Збірна України на нього не потрапила, нагадує пресслужба УАФ.

Наступним для нашої національної команди стане Євро-2022. Збірна України р озпочне свій шлях у груповому раунді кваліфікації. Там 32 команди (16 учасників еліт-раунду кваліфікації ЧС-2020, дев'ять переможців груп відбіркового раунду та сім переможців стикових матчів) розіб'ють на вісім груп. Уперше в історії турніру команди на цій стадії гратимуть проти опонентів удома й на виїзді, провівши проти кожного суперника по групі по два поєдинки. Вісім переможців груп і шість кращих володарів других місць приєднаються до Нідерландів у фінальній стадії. Ще один учасник вийде через плей-офф.

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Жеребкування визначить суперників українців 2 вересня. Матчі цього етапу заплановані на період з 6 грудня 2020 року до 14 квітня 2021-го.

Фото fifa.com.