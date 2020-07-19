Фінал чотирьох Кубка України з футзалу відбудеться у Запоріжжі
Укрінформ
Під час засідання Виконавчого комітету Асоціації футзалу України було ухвалено рішення перенести фінал чотирьох Кубка України до Запоріжжя.
Як повідомляє офіційний сайт Української ассоціації футболу (УАФ), таке рішення пов’язане з неможливістю проведення матчів із глядачами. Поєдинки фіналу чотирьох відбудуться в запорізькому Палаці спорту "Юність" 15 (півфінали) і 16 серпня (фінал). Попереднім місцем проведення фіналу чотирьох Кубка України з футзалу було обрано Сєверодонецьк.
Згідно із жеребкуванням турніру в півфіналах сформувалися наступні пари:
"ДЕ ТРЕЙДИНГ" (Миколаївка, Донецька обл.) - "Ураган" (Івано-Франківськ);
"Продексім" (Херсон) - "ХІТ" (Київ).
Попередньо матчі в Запоріжжі відбудуться за порожніх трибун - якщо не буде ухвалено рішення про можливість їхнього проведення із глядачами.