Фінал чотирьох Кубка України з футзалу відбудеться у Запоріжжі

Під час засідання Виконавчого комітету Асоціації футзалу України було ухвалено рішення перенести фінал чотирьох Кубка України до Запоріжжя.

Як повідомляє офіційний сайт Української ассоціації футболу (УАФ), таке рішення пов’язане з неможливістю проведення матчів із глядачами. Поєдинки фіналу чотирьох відбудуться в запорізькому Палаці спорту "Юність" 15 (півфінали) і 16 серпня (фінал). Попереднім місцем проведення фіналу чотирьох Кубка України з футзалу було обрано Сєверодонецьк.

Згідно із жеребкуванням турніру в півфіналах сформувалися наступні пари:

"ДЕ ТРЕЙДИНГ" (Миколаївка, Донецька обл.) - "Ураган" (Івано-Франківськ);

"Продексім" (Херсон) - "ХІТ" (Київ).

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Попередньо матчі в Запоріжжі відбудуться за порожніх трибун - якщо не буде ухвалено рішення про можливість їхнього проведення із глядачами.