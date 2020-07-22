БК «Дніпро» продовжив контракт з Саноном

Клуб з Дніпра готується до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Баскетбольний клуб «Дніпро» перепідписав атакуючого захисника команди Іссуфа Санона, повідомляє Eurobasket.com.

Права на Санона в Європі належать словенській «Олімпії». Минулий сезон Іссуф провів в «Дніпрі» на правах оренди.

На драфті НБА Санона вибрав клуб «Вашингтон Візардс» під 44-м піком в 2018 році. Українець виступав у складі клубу в Літній лізі НБА. У лютому 2020 року українця обміняли в «Нью-Йорк Нікс».

У минулому сезоні атакуючий захисник провів 12 ігор в Суперлізі, де в середньому набирав 13,4 очок, робив 4,7 підбирань і віддавав 1,8 передачі.

Читайте також: Баскетболіст збірної України Санон розпочав відновлення після операції

Нагадаємо, «Дніпро» також продовжив контракти з американськими легіонерами Генрі Дугатом і Джаредом Терреллом, а також з форвардами Станіславом Тимофієнком, Максимом Корнієнком та Дмитром Глєбовим.

Сезон 2019/20 в Суперлізі завершили достроково. Чемпіоном України став «Дніпро», який займав перше місце в лізі на момент зупинки сезону.

У вересні «Дніпро» зіграє в нідерландським «Гронінгеном» в кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться в Україні 15 вересня, матч-відповідь - 18-го.

Фото: сайт ФБУ