Який тренер потрібен «Динамо»

Київський клуб звільнив Олексія Михайличенка і шукає нового головного тренера.

Сезон в УПЛ закінчився і «Динамо» звільнило головного тренера Олексія Михайличенка зі усім його штабом. Відставка одночасно очікувана і неочікувана. З одного боку, Михайличенко дійсно виконав завдання – виборов путівку в Лігу чемпіонів та виграв Кубок України. Поряд з цим, якість футболу команди інколи жахала. Провідні гравці (Циганков, Миколенко, Шепелєв, Попов, Буяльський, Вербич, Бущан) продовжували деградувати, а ганебний виліт з посередньої групи Ліги Європи ще надовго залишатиметься підставою кидати в цю команду каміння.

Чому «Динамо» під керівництвом Михайличенка не прогресувало? Гадаю, причина не в тому, що Михайличенко поганий фахівець. Справжня причина у відсутності великих цілей. Пролетівши повз Лігу чемпіонів і дуже швидко програвши «Шахтарю» чемпіонську гонку, динамівці зупинились. Гравці через силу змушували себе налаштовуватись на боротьбу за друге місце в УПЛ. Матчі з «Колосом» і «Десною» їх відверто не надихали. Мало того, на поверхню повилазили усі негативні риси – лінощі, безвідповідальність, марнославство. У їх невдачах були винні усі навколо (судді, тренери, функціонери, журналісти), тільки не вони.

Новий тренер «Динамо» повинен повернути цій команді мотивацію. Мета київського клубу – груповий турнір ЛЧ та справжня конкуренція з «Шахтарем» за чемпіонський титул. Без цього «Динамо» чекатиме подальший занепад.

Хто може очолити «Динамо»? Кандидат номер один – головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник. На його переїзд до Києва вказує багато причини. Скрипник реально сильний тренер зі школою Бундесліги, власними сучасними ідеями та вмінням розкривати потенціал молодих гравців. При ньому прогресували усі орендовані у «Динамо» футболісти.

Незрозумілі результати «Зорі» в останніх турах, коли команда ніби навмисно віддавала киянам друге місце в УПЛ, додала цій історії некрасивого осаду. Скрипник може скільки завгодно доводити, що дивні втрати очок – це був лише збіг. Підозри в тому, що тренер навмисно допомагав своїй майбутній команді, нікуди вже не дінуться. Скрипнику доведеться з «Динамо» одразу багато перемагати, аби про ці обставини припинили говорити.

Інший кандидат – Сергій Ребров. Кажуть, він точно отримував пропозицію від Ігоря Суркіса і взяв час на роздуми. Ребров двічі виграв чемпіонат Угорщини з «Ференцварошом» і має можливість продовжити кар’єру в сильному європейському чемпіонаті. Навіщо йому повертатися в УПЛ і «Динамо»? Очевидно, що Ребров матиме великі вимоги до клубу – мільйонна зарплата, свій штаб, трансфери, гарантії не втручання в його роботу. Суркіс повинен добряче подумати, повертаючись до співпраці з Ребровим.

Не виключено, що першу команду може очолити хтось з тренерів одного з юнацьких складів «Динамо». Наприклад, Юрій Мороз, який тренує «Динамо» U-21. Він добре знає усіх гравців, знайомий з клубною структурою та ієрархією, і він не буде зайвий раз сперечатися з президентом. Саме через останню причину в «Динамо» не приїде іноземний тренер. Ігорю Суркісу не потрібні тектонічні зсуви на Грушевського.

Святослав Василик, Київ