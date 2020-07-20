«Динамо» має викупити контракт Скрипника за 1 млн євро

Віктор Скрипник – головний претендент на посаду головного тренера «Динамо».

Ведучий «Циганик Live» на FootballHub Ігор Циганик розповів про розмір відступних в контракті Віктора Скрипника з «Зорею».

«У Скрипника трирічний контракт з «Зорею». Він відпрацював всього рік. І найголовніше - у нього в угоді прописана клаузула (відступні). Вона доходить до 1 млн євро. Щоб він розірвав контракт, потрібно, щоб хтось за нього або він сам заплатив ці гроші. І тоді він зможе перейти», - сказав Циганик.

Нагадаємо, сьогодні звільнили головного тренера «Динамо» Олексія Михайличенка. Основний претендент на роботу з київською командою – головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник.

Фото: Укрінформ