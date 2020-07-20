«Динамо» може очолити хорватський тренер Ненад Бєліца

«Динамо» може очолити хорватський тренер Ненад Бєліца

Укрінформ
Раніше він успішно працював із загребським «Динамо».

За інформацією Чемпіона, на посаду головного тренера «Динамо» Ігор Суркіс розглядає кандидатуру 48-річного хорвата Ненада Бєліци.

У квітні Ненад закінчив співпрацю з «Динамо» (Загреб), із яким працював з 2018 року. Нагадаємо, «Динамо» (Загреб) під час цьогорічного групового турніру Ліги чемпіонів був суперником «Шахтаря» і обидва матчі не виявили переможців (3:3, 2:2).  До Загреба Бєліца тренував польський «Лех», італійську «Спецію», австрійські «Аустрію», «Вольфсбергер» та «Лустенау 07». 

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Але більш пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера «Динамо» на сьогодні є українець Віктор Скрипник.

Нагадаємо, сьогодні керівництво «Динамо» звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера.

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