Журналіст Андронов бачить тренером київського "Динамо" Скрипника

Відомий футбольний журналіст Олексій Андронов прокоментував сьогоднішнє звільнення Олексія Михайличенка з посади головного тренера київського "Динамо".

На думку Андронова, новим наставником столичної команди стане нинішній головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

"Олексія Михайличенка звільнено з київського" Динамо ". Разом з ним команду залишає увесь його штаб (тренер воротарів Михайлов це робить завжди і майже завжди повертається). До нового сезону, який зовсім скоро, у "Динамо" буде новий тренер. Дуже цікаво, хто ж? Моя кандидатура - Віктор Скрипник. Це не висловлення побажання, а висловлення думки "як воно буде", - зазначив журналіст.

Фото: dynamo.kiev.ua.