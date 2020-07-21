Українка Шошина виграла парний розряд чемпіонату Польщі з тенісу

Харків'янка Анастасія Шошина стала чемпіонкою у парному розряді чемпіонату Польщі з тенісу.

На турнірі у Битомі представниця України виступала разом з Паулою Канею-Ходунь, повідомляє BTU.

У фіналі українсько-польська пара, посіяна під першим номером, обіграла польський дует Магдалена Френх/Мартіна Кубка - 7:6 (7:5), 7:5.

В одиночному розряді Анастасія зупинилася у півфіналі, поступившись майбутній переможниці Магдалені Френх.

Читайте також: Тенісний турнір у Вашингтоні може не відбутися

Нагадаємо, що Шошина вже понад місяць виступає у польській серії турнірів. Харків'янка виграла змагання у Гданську, стала фіналісткою у Щецині та дійшла до півфіналу у Вроцлаві.

Фото: instagram.com/athletic.spirit.