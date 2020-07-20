Тенісний турнір у Вашингтоні може не відбутися

Турнір Aссоціаціі тенісистів-професіоналів (АТР) у Вашингтоні (США) можуть скасовати.

Змагання, які заплановані на 14-21 серпня, під загрозою зриву через можливі проблеми з перетином тенісистами кордонів Євросоюзу та США, повідомляє Tennis Break News.

Відзначається також, що у США тенісистам доведеться відбути двотижневий карантин. Це також суттєво коректує плани учасників та організаторів.

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Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу тенісний сезон припиненили у березні. Він має відновитися 3 серпня на турнірі WTA у Палермо (Італія). Нині у Європі та США проходять виключно виставкові турніри.

Фото: tennisbreaknews.com.