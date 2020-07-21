В Іспанії визначили збірну Ла Ліги сезону

Видання Marca склала символічну збірну минулого сезону чемпіонату Іспанії з футболу.

Склад символічної команди опублікований на сайті видання:

воротар - Тібо Куртуа ( "Реал").

захисники: Феліпе ("Атлетико"), Серхіо Рамос ("Реал"), Дієго Карлос ("Севілья").

півзахисники - Лукас Окампос ("Севілья"), Каземіро ("Реал"), Санті Касорла ( "Вільярреал"), Мартін Едегор ("Реал Сосьєдад").

нападники - Жерар Морено ("Вільярреал"), Карім Бензема ("Реал"), Ліонель Мессі ("Барселона").

Нагадаємо, переможцем чемпіонату Іспанії став мадридський "Реал", який набрав 87 очок після 38 турів. Друге місце зайняла "Барселона" (82), на третьому рядку розташувався столичний "Атлетико" (70).