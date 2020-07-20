"Золотий м'яч" цьогоріч не вручатимуть

France Football офіційно оголосив, що 2020 року "Золотий м'яч" не вручатимуть.

Церемонію скасовали через пандемію коронавірусу, повідомляє сайт французького видання.

Зпзначається, що нинішнього року відсутні "справедливі умови для вручення призу".

Через пандемію коронавірусу кілька європейських чемпіонатів завершилися достроково, включаючи Францію, Нідерланди та Бельгію. Приз не вручатимуть уперше з моменту заснування премії 1956 року.

За підсумками 2019-го трофей отримав аргентинський форвард "Барселони" Ліонель Мессі.

Додамо, що "Золотий м'яч" (фр. Ballon d'Or) - щорічна футбольна нагорода, яка вручається кращому футболісту року в Європі. Приз заснував головний редактор журналу France Football Габріель Ано.

Фото: francefootball.fr.