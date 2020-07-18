За БК "Прометей" гратиме американець Рід

Баскетбольний клуб "Прометей" з Кам'янського завершив формування складу чоловічої команди на новий сезон.

Останнім придбанням став 25-річний американський захисник Маркіз Рід, повдіомляє пресслужба ФБУ.

"Рід народився 21 квітня 1995 року у місті Лендовер, штат Меріленд. 2013 року став гравцем команли Capitol Christian Academy. У сезоні-2013/2014 був найрезультативнішим гравцем з показником 31,2 очка за гру. Потім грав за клуби Robert Morris University (NCAA 1), Clemson University (NCAA 1). У сезоні-2018/2019 став другим бомбардиром конференції ACC із показником 19,4 очка за гру", - зазначається у повідомленні.

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Професіональну кар'єру розпочав у сезоні-2019/2020 у топовому дивізіоні чемпіонату Франції. Грав у команді "Роанн". За результатом сезону став четвертим "скорером" ліги з показником 16,4 очка за гру.

Фото: fbu.ua.