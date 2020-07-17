ФБУ заборонила тренування баскетбольних клубів до 25 серпня

Федерація баскетболу України у своєму розпорядженні підтвердила інформацію про заборону тренувань для українських клубів до 25 серпня.

Це рішення пов'язане з епідеміологічною ситуацією в Україні, повідомляє пресслужба ФБУ.

Обмеження стосуються усіх клубів Суперліги, а також Вищої та Першої ліг.

"ФБУ рекомендує учасникам чемпіонату України у Суперлізі, Вищій лізі та Першій лізі не розпочинати командні тренування раніше 25 серпня", - зазначається у повідомленні.

Очікується, що баскетбольний сезон в Україні відновиться 3-4 жовтня матчем "Фіналу чотирьох" Кубка України між "Дніпром", "Київ-Баскетом", южненським "Хіміком" та "Одесою".

Чемпіонат Суперліги стартує 10-11 жовтня. З нового сезону в еліті гратимуть десять клубів.

Фото: fbu.ua.