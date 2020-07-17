Захисник «Зорі» Чеберко гратиме в Австрії

За інформацією ЗМІ, ЛАСК заплатив за Чеберка 300 тисяч євро.

Захисник «Зорі» Євген Чеберко продовжить кар'єру в австрійському клубі ЛАСК (Лінц). Контракт підписаний до 2024 року, повідомляє офіційний сайт австрійського клубу.

Нинішній сезон – третій для Чеберка в складі «Зорі», куди він перейшов з «Дніпра» влітку 2017 року. Євген зіграв 32 матчі за «Зорю» у всіх турнірах нинішнього сезону і віддав 2 результативні передачі.

За підсумками минулого сезону ЛАСК посів четверте місце в чемпіонаті Австрії і в новому сезоні зіграє в кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, що близький до переходу в бельгійський «Андерлехт» й інший захисник луганчан Богдан Михайличенко. Він приєднається до нової команди після закінчення сезону в Україні.

Фото: facebook.com/fczoryaluhansk