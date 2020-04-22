Чеберко прокоментував чутки про можливий перехід до київського "Динамо"
Укрінформ
Захисник луганського футбольного клубу "Заря" Євген Чеберко спростував чутки про його перехід до складу багаторазових чемпіонів України київських динамівців.
За словами гравця, з цього приводу до нього ніхто не звертався, повідомляє Sportarena.
"На мене ці чутки сильно не вплинули. Було трохи приємно. Все-таки нічого поганого в цій новині немає. Тим більше, коли тобою "Динамо" (Київ) начебто цікавиться, значить щось ти робиш правильно. Мені брат скинув цю новину, я про це взагалі не чув. Мені ніхто не дзвонив, ніхто до мене не звертався і ніхто не говорив, що є така пропозиція. Може, це в ЗМІ так написали. Таке часто роблять", - сказав футболіст.
Додамо, що Чеберко виступає за "Зорю" з літа 2017 року.
Фото: zoryafc.com.