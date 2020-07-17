Тренер Лопеса: Теофімо поб'є українця й об'єднає титули у легкій вазі

Теофімо Лопес-старший, батько та тренер чемпіона світу IBF з боксу у легкій вазі Теофімо Лопеса, стверджує, що його син переможе володаря титулів WBA/WBO/WBC українця Василя Ломаченка і стане абсолютним чемпіоном світу.

За словами наставника американського боксера гондураського походження, переможець бою отримає в тому числі й повноцінний титул WBC, попри те, що українцю належить франчайзинговий, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"У легкій вазі більше немає нікого. Боксуватимемо лише з Ломаченком. Коли мій син поб'є Ломаченка, стане найкращим боксером і першим у легкій вазі об'єднає всі чотири титули за один вечір. Не хочу чути про те, що мій син візьме три пояси, ми здобудемо усі чотири. Мені сказали, що ми отримаємо титул WBC одразу ж, як тільки переможемо Ломаченка. Це буде повноцінний титул WBC. Нині він належить Ломаченку, але стане нашим ", - заявив Теофімо Лопес-старший.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лопес запланований на 3 жовтня, але його знову можуть перенести.

Фото: fightnews.info.