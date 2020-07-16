Президента "Агробізнеса" можуть довічно відсторонити від футболу
Укрінформ
Президента українського клубу Першої ліги "Агробізнес" (Волочиськ) Олега Собуцького можуть довічно відсторонити від футболу.
Покарання функціонеру загрожує після того, як з'явилися новини про побиття головного судді матчу "Агробізнес" - "Минай" (0:2) Юрія Іванова, повідомляє FootBoom.com.
Іванов вже зняв уже побої у Києві. За інформацією видання, у нього пошкоджений ніс.
Собуцький також обіймає посаду віцепрезидента Української асоціації футболу, яка не має наміру замовчувати подробиці інциденту.
Рукоприкладство Собуцького було зафіксовано у суддівському рапорті. Сам фукціонер стверджує, що стримував людей від побиття арбітрів.
Перемога над "Агробізнесом" дозволила "Минаю" вийти на друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Першої ліги.
Фото: fcab.com.ua.