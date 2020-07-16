Директор футбольної академії "Шахтаря" Раффо залишив клуб

Донецький "Шахтар" оголосив про те, що директор академії футбольного клубу Хорхе Раффо залишив свою посаду.

Про наступне місце роботи аргентинця офіційний сайт команди не повідомляє.

"За час роботи Раффо команди академії виграли сім чемпіонатів Дитячо-юнацької футбольної ліги України, а "Шахтар"-U21 став переможцем молодіжної першості", - зазначається у повідомленні.

Аргентинець обіймав посаду директора академії "Шахтаря" з липня 2017 року.

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Додамо, що з 2006-го Раффо очолював академію іспанської "Барселони" в Аргентині. З 2011-го по 2017 роки працював спортивним директором академії агрентінского клубу "Бока Хуніорс".

Футбол: shakhtar.com.