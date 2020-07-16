Євген Шахов забив дебютний м’яч в Серії А

Український півзахисник відзначився в матчі «Лечче» - «Фіорентина».

У матчі 33-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Лечче» на своєму полі поступився «Фіорентині» 1:3. Єдиний м’яч у складі господарів забив український півзахисник Євген Шахов, повідомляє Укрінформ.

Гості ще в першому таймі забили тричі. Відзначились Федеріко К'єза, Рашид Геззаль і Патрік Кутроне. «Лечче» зумів відіграти один гол лише за кілька хвилин до фінального свистка. Відзначився український півзахисник Євген Шахов, який вийшов на поле у ​​другому таймі.

Після цього матчу «Лечче» перебуває в зоні вильоту на 18-й позиції. До рятівного 17-го місця лише одне очко.