"Ювентус" врятував матч із "Сассуоло" і продовжує лідирувати в Серії А

В італійській футбольній Серії А тривають поєдинки 33-го туру.

Лідер національної першості туринський "Ювентус" на виїзді зумів відігратися у результативному матчі із "Сассуоло" - 3:3, повідомляє Укрінформ.

У складі "Ювентуса" м'ячі забили Данілу (5-та хвилина), Гонсало Ігуаїн (12) та Алекс Сандро (64); у господарів - Філіп Джурічич (29), Доменіко Берарді (51) і Франческо Капуто (54).

В інших матчах ігрового дня "Мілан" здобув вольову перемогу над "Пармою" - 3:1, "Лечче" поступився "Фіорентині" - 1:3 (у господарів гол на свій рахунок записав українець Євген Шахов), "Удінезе" і "Лаціо" зіграли 0:0, "Болонья" і "Наполі" - 1:1, "Сампдорія" розгромила "Кальярі" - 3:0, а "Рома" переграла "Верону" - 2:1.

Турнірне становище лідерів: "Ювентус" - 77 очок (після 33-х ігор), "Аталанта" - 70 (33), "Лаціо" - 69 (33), "Інтер" - 68 (32).

Фото: juventus.com.