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Баскетбол: "Дніпро" отримав суперників у Лізі чемпіонів ФІБА

Укрінформ
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) провела жеребкування Ліги чемпіонів сезону-2020/2021.

Єдиний представник України "Дніпро" зіграє в першому раунді кваліфікації проти "Гронінгена" з Нідерландів. Перший матч команди проведуть в Україні, повідомляє пресслужба ФБУ.

У разі успіху в цьому протистоянні , в другому раунді кваліфікації "Дніпро" зустрінеться з переможцем пари "Іракліс" (Греція) – "Керавнос" (Кіпр). 

Матчі першого раунду кваліфікації відбудуться 15-го та 18 вересня, другого раунду – 22-го та 25 вересня.

Переможець кваліфікації в цих парах гратиме у групі B регулярного сезону Ліги чемпіонів. Суперниками там будуть "Німбурк" (Чехія), "Нижній Новгород" (Росія), "Діжон" (Франція), "Сарагоса" (Іспанія), "Сомбатгей" (Угорщина), "Бурса" (Туреччина) та "Люблін" (Польща).

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Груповий етап регулярного сезону Ліги чемпіонів стартує 13 жовтня.

Фото: fbu.ua.

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