Баскетбол: "Дніпро" отримав суперників у Лізі чемпіонів ФІБА

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) провела жеребкування Ліги чемпіонів сезону-2020/2021.

Єдиний представник України "Дніпро" зіграє в першому раунді кваліфікації проти "Гронінгена" з Нідерландів. Перший матч команди проведуть в Україні, повідомляє пресслужба ФБУ.

У разі успіху в цьому протистоянні , в другому раунді кваліфікації "Дніпро" зустрінеться з переможцем пари "Іракліс" (Греція) – "Керавнос" (Кіпр).

Матчі першого раунду кваліфікації відбудуться 15-го та 18 вересня, другого раунду – 22-го та 25 вересня.

Переможець кваліфікації в цих парах гратиме у групі B регулярного сезону Ліги чемпіонів. Суперниками там будуть "Німбурк" (Чехія), "Нижній Новгород" (Росія), "Діжон" (Франція), "Сарагоса" (Іспанія), "Сомбатгей" (Угорщина), "Бурса" (Туреччина) та "Люблін" (Польща).

Груповий етап регулярного сезону Ліги чемпіонів стартує 13 жовтня.

Фото: fbu.ua.