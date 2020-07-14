Форвард Антон Дзюба гратиме за БК "Черкаські Мавпи"

24-річний український форвард Антон Дзюба підписав контракт з клубом баскетбольної Суперліги "Черкаські Мавпи".

Минулого сезону Дзюба грав у складі команди третього іспанського дивізіону "Іраургі" і в середньому набирав по 4,2 очка і робив 2,8 підбирання, повідомляє пресслужба "Черкаських Мавп".

До цього форвард виступав у складі іспанських клубоа "Клавіхо" та "Авіла".

В Україні Дзюба грав за "Дніпро", "Інфіз" та "Львівську політехніку", має в активі виступи за юнацьку та молодіжну збірні країни.

Фото: mavpabasket.com.