Світоліна сьогодні стартує на турнірі Bett1 Aces у Берліні

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна (№5 WTA) розпочне у вівторок, 14 липня, виступи на на виставковому турнірі Bett1 Aces у столиці Німеччини.

На трав'яному корті стадіону Штеффі Граф українка у півфінальному матчі зустрінеться з Анастасією Севастовою (43) з Латвії, повідомляє Укрінформ.

В 1/4 фіналу Севастова учора пройшла Юлію Гергес з Німеччини. Гергес не змогла завершити поєдинок через травму щиколотки. Зустріч зупинили за рахунку 6:3, 4:3 на користь латвійки.

Матч Свтоліна - Севастова стартує орієнтовно о 14.30 за київським часом.

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В іншому півфіналі зустрінуться Петра Квітова (Чехія, 12) та Кікі Бертенс (Нідерланди, 7). У чвертьфіналі Квітова перемогла Андреа Петкович (Німеччина, 87) - 6:4, 6:1.

Фото: Фото: WTA/Jimmie 48 Photography.