Севастова стане суперницею Світоліної у півфіналі турніру в Берліні
Укрінформ
Латвійська тенісистка Анастасія Севастова вийшла у понеділок до півфіналу турніру bett1 ACES у Берліні.
В 1/4 фіналу суперниця Севастової Юлія Гергес з Німеччини не змогла завершити матч через травму щиколотки. Зустріч зупинили за рахунку 6:3, 4:3 на користь Анастасії, повідомляє Укрінформ.
У півфіналі суперницею латвійки буде перша "ракетка" України Еліна Світоліна.
В іншому чвертьфіналі виступлять Петра Квітова (Чехія) та Андреа Петкович (Німеччина). Переможниця зіграє з Кікі Бертенс (Нідерланди).
Результати жеребкування чоловічої сітки турніру у Берліні:
1/4 фіналу: Томмі Гаас (Німеччина) - Яннік Сіннер (Італія). Переможець зіграє з Домініком Тімом (Австрія)
1/4 фіналу: Роберто Баутиста-Агут (Іспанія) - Ян-Леннард Штруфф (Німеччина). Переможець зіграє з Маттео Берреттіні (Італія).
Фото: WTA/Jimmie 48 Photography.