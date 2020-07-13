Севастова стане суперницею Світоліної у півфіналі турніру в Берліні

Латвійська тенісистка Анастасія Севастова вийшла у понеділок до півфіналу турніру bett1 ACES у Берліні.

В 1/4 фіналу суперниця Севастової Юлія Гергес з Німеччини не змогла завершити матч через травму щиколотки. Зустріч зупинили за рахунку 6:3, 4:3 на користь Анастасії, повідомляє Укрінформ.

У півфіналі суперницею латвійки буде перша "ракетка" України Еліна Світоліна.

В іншому чвертьфіналі виступлять Петра Квітова (Чехія) та Андреа Петкович (Німеччина). Переможниця зіграє з Кікі Бертенс (Нідерланди).

Результати жеребкування чоловічої сітки турніру у Берліні:

1/4 фіналу: Томмі Гаас (Німеччина) - Яннік Сіннер (Італія). Переможець зіграє з Домініком Тімом (Австрія)

1/4 фіналу: Роберто Баутиста-Агут (Іспанія) - Ян-Леннард Штруфф (Німеччина). Переможець зіграє з Маттео Берреттіні (Італія).

Фото: WTA/Jimmie 48 Photography.