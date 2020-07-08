Світоліна: Щоб виграти турнір Grand Slam, необхідна стабільність

Перша "ракетка" України і п'ята тенісистка світу Еліна Світоліна прокоментувала свої шанси на перемогу у змаганнях Grand Slam.

Щоб виграти такий турнір, потрібно утримувати високий рівень тенісу протягом двох тижнів, зазначила українка в інтерв'ю швейцарським ЗМІ, повідомляє BTU.

"Останніми роками у тенісисток були різні шляхи до перемоги. Хтось вигравав одразу ж, інші терпляче набиралися досвіду, аби нарешті виграти Grand Slam, наприклад, Симона Халеп і Каролін Возняцькі. Різні шляхи також обумовлені різними стилями гри. Це дає мені надію та стимул важко працювати, щоб одного разу я змогла скористатися шансом. Ключовий момент для мене - підтримувати свій найкращий рівень протягом двох тижнів. Це вимагає багато зусиль, як психологічних, так і фізичних. Усе має спрацювати одночасно. І ще треба трохи удачі", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, Еліні ще не вдавалося здобути перемогу на турнірах Grand Slam. Кілька разів вона доходила до чвертьфіналів та півфіналів.

Фото: Фото: WTA/Jimmie 48 Photography.