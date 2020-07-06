Світоліна про участь на US Open: Прийму рішення в останній момент
Українська тенністска зазначила, що прийме рішення в останній момент, повідомляє швейцарське видання Tribune de Genève.
"Продовжую стежити за ситуацією у США, аби визначити, які можуть бути ризики, - заявила Еліна. - Якщо урахувати кількість тих, що заразилися останнім часом у США, мені трохи страшно. Знаю, що у Нью-Йорку ситуація стабілізувалася, але по країні кількість хворих зросла. Крім того невідомо, що буде з рейтинговими очками, поселенням у Нью-Йорку, тестами на коронавірус... І наскільки справедливо проводити турнір, якщо не всі мають можливість виїхати зі своєї країни? Дуже складно прийняти рішення. Я прийму його в останній момент".
US Open має пройти у Нью-Йорку з 31 серпня по 13 вересня.
Фото: WTA/Jimmie 48 Photography.