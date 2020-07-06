Визначилися переможці Кубка України з тенісу

На кортах столичного спортивного комплексу "Наука Спорт" завершилися матчі тенісного Кубка України.

У жіночому одиночному розряді перемогу святкувала володарка wild card Катерина Лазаренко з Дніпра, повідомляє BTU.

15-річна тенісистка у фіналі перемогла 19-річну Марію Берген з Броварів, посіяну під третім номером - 7:6 (7:4), 6:3.

У парному турнірі чемпіонками стали 15-річна Анастасія Жолдакова та 19-річна Марія Подураева. У фінальному матчі вони обіграли сестер Анну і Анастасію Ващенко - 6:2, 6:3.

У чоловічому одиночному турнірі найсильнішим виявився лідер посіву Владислав Манафов. Для перемоги у фіналі над Іваном Сергеєвим киянину знадобилося трохи більше трьох годин - 7:6 (7:3), 3:6, 6:1.

Днем раніше Манафов та Вадим Концеба програли у парному фіналі першим "ракеткам" турніру Володимиру Ужиловскому та Олексію Крутих - 4:6, 6:7 (5:7).

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Переможцями у змішаному парному розряді стали Марта Костюк та Денис Милокост, які у вирішальному матчі здобули перемогу над Владленою Боковою та Романом Бойчуком - 6:0, 5:7, 12:10. У кінцівці супертайбрейку Костюк і Мілокостову вдалося відіграти два матчболи.

Фото: ФТУ.