Світоліна програла Голубич на груповому етапі турніру Elle Spirit Open

Перша "ракетка" України Еліна Сітоліна зазнала поразки у своєму третьому матчі на виставковому турнірі у Швейцарії Elle Spirit Open.

У "рожевій групі" Еліна (№5 WTA) програла Вікторії Голубич (123) зі Швейцарії - 3:6, 1:6, повідомляє Укрінформ.

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У попередніх поєдинках Світоліна провела зі швейцарськими тенісистками дві гри: поступилася Сімоні Вальтерт (284) - 2:6, 5:7 і перемогла Штефані Фегеле (109) - 3:6, 6:3, 10:7.

В "чорної групі" турніру, який проходить у місті Монтре, грають Іга Свентек (Польща, 49), Жиль Тайхманн (Швейцарія, 63), Леоні Кунг (Шаейцарія, 155) та Конні Перрен (Швейцарія, 254).

Фото: Laurent de Senarclens.