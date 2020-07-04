Світоліна здобула одну перемогу стартового дня турніру у Швейцарії

Краща українська тенісистка Еліна Сітоліна провела перші матчі на виставковому турнірі у Швейцарії Elle Spirit Open.

У "рожевій групі" Еліна (№5 WTA) поступилася Сімоні Вальтерт (284) - 2:6, 5:7 і перемогла Штефані Фегеле (109) - 3:6, 6:3, 10:7, повідомляє Укрінформ.

У квартеті з двома перемогами лідирує Вікторія Голубич (123). Саме з нею сьогодні зустрінеться українка. Окрім Світоліної, усі тенісистки представляють Швейцарію.

У "чорної групі" грають Іга Свентек (Польща, 49), Жиль Тайхманн (Швейцарія, 63), Леоні Кунг (Шаейцарія, 155) та Конні Перрен (Швейцарія, 254).

Фото: WTA/Jimmie 48 Photography.