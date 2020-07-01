На турнірі У Берліні, де зіграє Світоліна, буде до 800 глядачів

13-19 липня у столиці Німеччини пройде турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA), на якому виступить перша "ракетка" України Еліна Світоліна.

Організатори цих змагань дозволять бути присутніми на трибунах до 800 уболівальників на день, повідомляє AP.

На цей виставковий турнір також заявилися Кікі Бертенс з Нідерландів, чешка Петра Квітова, француженка Каролін Гарсія, а також німецькі тенісистки Юлія Гергес та Андреа Петкович.

На чоловічих змаганнях в ці ж терміни у Берліні мають виступити такі відомі гравці, як Домінік Тім, Олександр Звєрєв, Нік Кірьйос та інші.

Фото: wtatennis.com.