Ястремська, Козлова та Костюк планують зіграти на турнірі WTA у Празі

Українські тенісістка Даяна Ястремська (№25 світового рейтингу), Катерина Козлова (98) і Марта Костюк (141) прийняли рішення заявитися на ґрунтовий турнір WTA International у столиці Чехії.

Змагання пройдуть 10-15 серпня, повідомляє BTU.

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Відзначимо, що ці тенісистки також входять до попередньої заявки на перший турнір відновленого сезону у Палермо (3-9 серпня). В Італії також планують зіграти українки Катаріна Завацька, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.

Фото: ФТУ.