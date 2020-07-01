Ястремська, Козлова та Костюк планують зіграти на турнірі WTA у Празі
Укрінформ
Українські тенісістка Даяна Ястремська (№25 світового рейтингу), Катерина Козлова (98) і Марта Костюк (141) прийняли рішення заявитися на ґрунтовий турнір WTA International у столиці Чехії.
Змагання пройдуть 10-15 серпня, повідомляє BTU.
Відзначимо, що ці тенісистки також входять до попередньої заявки на перший турнір відновленого сезону у Палермо (3-9 серпня). В Італії також планують зіграти українки Катаріна Завацька, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.
Фото: ФТУ.