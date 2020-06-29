Стаховський привітав команду Реброва з перемогою у чемпіонаті Угорщини

Перша "ракетка" України Сергій Стаховський привітав "Ференцварош", який тренує Сергій Ребров, з перемогою у національному футбольному чемпіонаті Угорщини.

Тенісист в Instagram опублікував фото разом з украинским хавбеком Ігорем Харатіним, який виступає за "Ференцварош".

"Той момент, коли тебе не взяли в команду, але ти все одно "проліз" до роздягальні переможців", - підписав фото Стаховський.

Нагадаємо, "Ференцварош" під керівництвом Сергія Реброва удруге поспіль виграв чемпіонат Угорщини.

Фото: instagram.com/stako.