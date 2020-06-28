«Ференцварош» викупив Зубкова у «Шахтаря»

Український півзахисник підписав 4-річний контракт з клубом із Будапешту.

«Ференцварош» викупив контракт вінгера Олександра Зубкова у «Шахтаря». Офіційний сайт угорського клубу повідомляє про покупку гравця, який перебував в команді на правах оренди.

Сума угоди залишається невідомою. За інформацією агента Зубкова Вадима Шаблія, українець підписав контракт терміном на чотири роки.

Зубков - вихованець «Шахтаря», за першу команду зіграв 23 матчі. Попередній сезон він провів в оренді за «Маріуполь», а контракт Зубкова з «гірниками» був розрахований до літа 2022 року.

Повідомлялося, що на Зубкова також претендували клуби Бельгії («Генк», «Гент»), Італії («Сампдорія») і Туреччини («Фенербахче»).

За «Ференцварош», який тренує Сергій Ребров, Зубков зіграв 40 матчів, забив 10 голів і віддав 12 результативних передач у всіх турнірах. Минулого тижня команда Реброва достроково виграла національний чемпіонат.

Фото: сайт ФК "Ференцварош"