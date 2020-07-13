"Наполі" і "Мілан" зіграли внічию в матчі Серії А
Укрінформ
У поєдинку 32-го туру італійської Серії А футболісти "Наполі" і "Мілана" не змогли визначити переможця.
Матч на стадіоні "Сан-Паоло" в Неаполі завершився з рахунком 2:2, повідомляє Укрінформ.
У складі господарів забивали Джованні ді Лоренцо (34-а хвилина) і Дріс Мертенс (60). У гостей відзначилися Тео Ернандес (20) і Франк Кессі (73, з пенальті).
"Наполі", набравши 52 очки, зберіг за собою шостий "єврокубковий" рядок в Серії А, "Мілан" (50) залишився сьомим.
У наступному турі 15 липня "Наполі" на виїзді зустрінеться з "Болоньєю", а "Мілан" прийматиме "Парму".
Фото: sscnapoli.it.