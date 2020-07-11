Світоліна зіграє у Берліні з переможницею матчу Севастова - Гергес

У Берліні відбулося жеребкування виставкового тенісного турніру Bett1Aces, який стартує наступного тижня.

Жіночі та чоловічі змагання спочатку пройдуть на траві на Центральному корті стадіону Steffi Graf у тенісному клубі LTTC Rot-Weiss (13-15 липня). Після цього турнір переїде на хардовий корт арени, спеціально побудованої в ангарі берлінського аеропорту Темпельгоф (17-19 липня), повідомляє BTU.

Жереб розподілив учасників таким чином:

Жіноча сітка

1/4 фіналу: Анастасія Севастова (Латвія) - Юлія Гергес (Німеччина). Переможниця зіграє з Еліною Світоліною (Україна)

1/4 фіналу: Петра Квітова (Чехія) - Андреа Петкович (Німеччина). Переможниця зіграє з Кікі Бертенс (Нідерланди).

Чоловіча сітка

1/4 фіналу: Томмі Гаас (Німеччина) - Яннік Сіннер (Італія). Переможець зіграє з Домініком Тімом (Австрія)

1/4 фіналу: Роберто Баутиста-Агут (Іспанія) - Ян-Леннард Штруфф (Німеччина). Переможець зіграє з Маттео Берреттіні (Італія).

Фото: Фото: WTA/Jimmie 48 Photography.