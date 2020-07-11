Світоліна зіграє у Берліні з переможницею матчу Севастова - Гергес
Жіночі та чоловічі змагання спочатку пройдуть на траві на Центральному корті стадіону Steffi Graf у тенісному клубі LTTC Rot-Weiss (13-15 липня). Після цього турнір переїде на хардовий корт арени, спеціально побудованої в ангарі берлінського аеропорту Темпельгоф (17-19 липня), повідомляє BTU.
Жереб розподілив учасників таким чином:
Жіноча сітка
1/4 фіналу: Анастасія Севастова (Латвія) - Юлія Гергес (Німеччина). Переможниця зіграє з Еліною Світоліною (Україна)
1/4 фіналу: Петра Квітова (Чехія) - Андреа Петкович (Німеччина). Переможниця зіграє з Кікі Бертенс (Нідерланди).
Чоловіча сітка
1/4 фіналу: Томмі Гаас (Німеччина) - Яннік Сіннер (Італія). Переможець зіграє з Домініком Тімом (Австрія)
1/4 фіналу: Роберто Баутиста-Агут (Іспанія) - Ян-Леннард Штруфф (Німеччина). Переможець зіграє з Маттео Берреттіні (Італія).
Фото: Фото: WTA/Jimmie 48 Photography.