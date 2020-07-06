Мілевський заразився коронавірусом

Колишній гравець київського "Динамо" і збірної України з футболу Артем Мілевський захворів на COVID-19. Разом з ним також заразилися 15 футболістів брестського "Динамо".

Про це повідомляє Tribuna.com.

"Футболістів в цьому списку 11 осіб: Лаптєв, Хачеріді, Садовський, Мілевський, Вітус, Печенін, Кривець, Гордійчук, Юзепчук, Нойок та Ігнатович. Троє останніх перебувають у лікарні. Ще п'ятеро заражених - з числа обслуговуючого персоналу", - йдеться у публікації.

Відзначимо, що Мілевський, Вітус і Кривець провели повний матч зі "Смолевичами". Тест на їм був зроблений лише після гри.

Раніше Білоруська федерація футболу відмовила "Динамо" у перенесенні гри зі "Смолевичами". Очікується, що зі "Слуцьком" в наступному турі зіграє дублюючий склад.

Білорусь знаходиться на 27 місці в світі за кількістю випадків коронавирусу. На сьогоднішній день захворіли 63 804 осіб (+250 за добу), померли 429 (+6).