Мілевський відправився на самоізоляцію через спалах COVID-19 в "Динамо-Брест"

Колишній гравець київського "Динамо" і збірної України з футболу Артем Мілевський, який виступає в Білорусі за "Динамо-Брест", відправився на самоізоляцію через спалах коронавірусу COVID-19 в команді.

Про це форвард повідомив в Instagram.

"Передаю всім нашим привіт! Хто на больничке - від душі здоров'я! Ви - мужики! Але я так розумію, багатьом це паралельно. У мене +14 днів ізоляції з сьогоднішнього дня. 2020 - темні часи", - написав Мілевський.

На поточний момент відомо, що одноклубник Мілевського українець Олександр Нойок був в лікарні з діагнозом "двостороння пневмонія", однак на даний момент він вже також перебуває вдома.

Фото: Instagram.