НБА: "Сакраменто" українця Леня закрив тренувальну базу

Клуб північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Сакраменто Кінгз" закрив тренувальну базу після виявлення позитивного тесту на коронавірус у одного із співробітників клубу під час командної вечірки в неділю.

Очікується, що об'єкт не відкриється до того, як команда відправиться в Орландо в середу, повідомляє basket.com.ua.

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Відомо, що у складі "Кінгз" коронавірусом заразилися як мінімум три гравці: український центровий Олексій Лень, форвард Джабарі Паркер і атакуючий захисник Бадді Хілд.

Раніше тренувальні бази також закрили "Денвер Наггетс", "Лос-Анджелес Кліпперс", "Бруклін Нетс", "Фінікс Санз", "Маямі Хіт" і "Мілуокі Бакс".

На фото: Олексій Лень (bleacherreport).