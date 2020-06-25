Український баскетболіст Олексій Лень заразився коронавірусом

Лень – один з двох українців, які грають зараз в НБА.

Український гравець клубу НБА «Сакраменто Кінгз» Олексій Лень здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє ESPN.

Також COVID-19 виявили у партнера по команді Джабарі Паркера. Лень пройшов тестування у вівторок, а Паркер обстежувався кілька днів тому.

«Кінгз» входять в число 22 команд, які повинні взяти участь в рестарті сезону-2019/20 в Орландо.

Лень перейшов в «Сакраменто» в лютому, куди його обміняли з «Атланти Хокс». За «Кінгз» він зіграв в 9 матчах, в середньому набираючи 6,6 очок і роблячи 7,1 підбирання за зустріч.