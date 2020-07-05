Федерація футболу Вірменії дискваліфікувала 25 українців

У чемпіонаті Вірменії з футболу відродився скандал навколо договірних матчів у другому за силою дивізіоні країни.

Виконком Федерації футболу Вірменії (ФФА) вирішив достроково завершити сезон-2019/20 в Першій лізі, повідомляє офіційний сайт організації.

Дискваліфікації зазнали 58 осіб, з них 45 отримали довічну заборону на заняття будь-якою футбольною діяльністю.

Серед дискваліфікованих футболістів, тренерів і функціонерів виявилися і 25 українців, з яких 20 отримали довічну заборону на заняття футбольної діяльністю.

Зокрема, це футболісти Олег Гуменюк ("Чорноморець", "Таврія", "Волинь"), Ілля Глушицький ("Шахтар"), Тимофій Шеремета ("Металург", Запоріжжя), Ігор Биковський ("Шахтар", "Маріуполь"), Сергій Дячук ("Дніпро"), Дмитро Копитов ("Динамо", Київ) та інші.

Також дискваліфіковані і українські тренери: Юрій Окул (екстренер "Арагац"), Сергій Литовченко (головний тренер "Локомотива") і Анатолій Пісковець (екстренер "Локомотива"), а також власник "Локомотива" Максим Дробний.

Фото: ffa.am.