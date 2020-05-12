Дискваліфікація нападника "Динамо" Бесєдіна набрала чинності - УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повідомив, що рішення про дискваліфікацію нападника київського футбольного клубу "Динамо" і збірної України Артема Бесєдіна набрало чинності.

Рішення про дискваліфікацію Артема Бесєдіна було прийнято ще 24 лютого, але з того часу ні український клуб, ні сам нападник його не оскаржили. Про це повідомляє Ua-football із посиланням на пресслужбу УЄФА.

"В УЄФА нагадали, що гравець київського "Динамо" Артем Бесєдін дискваліфікований на рік від 19 грудня 2019 року, коли контрольний, етичний і дисциплінарний комітети УЄФА вирішили його тимчасово відсторонити. Відповідно, термін дискваліфікації закінчиться 19 грудня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Причиною дискваліфікації є порушення антидопінгових правил. 28 листопада 2019 року після матчу групового етапу Ліги Європи-2019/20 "Мальме" - "Динамо" допінговий тест Артема Бесєдіна виявив наявність речовини fonturacetam - стимулятора, забороненого в змаганнях, відповідно до Списку заборонених речовин WADA 2019 року.

Фото: ua-football.com