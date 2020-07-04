ФІБА затвердила склад учасників баскетбольної Ліги чемпіонів
Від України у турнірі виступатиме "Дніпро", повдіомляє пресслужба ФБУ.
У турнірі візьмуть участь 44 команди. 28 учасників отримали місця на груповому етапі напряму. Ще 16 команд стартуватимуть у кваліфікації.
У підсумку на груповому етапі гратимуть 32 команди: чотири групи по вісім учасників. По чотири команди з кожної групи виходять до наступного раунду.
Загалом у Лізі чемпіонів стартуватимуть команди з 25-ти країн, серед них 14 чинних чемпіонів національних першостей.
Жеребкування квавлфікації пройде 15 липня. Кваліфікація стартує 15 вересня, груповий етап регулярного чемпіонату - 13 жовтня.
Окрім "Дніпра", у кваліфікації ЛЧ виступлять клуби "Анвіл" (Польща), "Баккен Беарз" (Данія), "Ботевград" (Болгарія), "Монс" (Бельгія), "Гронінген" (Нідерланди), "Фрібург" (Швейцарія), "Хапоель (Тель-Авів, Ізраїль), "Ігокеа" (Боснія і Герцеговина), "Іракліс" (Греція), "Керавнос" (Кипр), "Лондон Лайонз" (Велика Британія), "Нептунас" (Литва), "Спортинг" (Португалія), "Цмоки-Мінськ" (Білорусь) та "Клуж" (Румунія).
Фото: fbu.ua.