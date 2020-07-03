БК "Черкаські Мавпи" оголосив про підписання нового контракту з Конєвим

Баскетбольний клуб української Суперліги "Черкаські Мавпи" продовжують комплектацію складу на наступний сезон.

Контракт із клубом подовжив один із ключових гравців команди Володимир Конєв. Для досвідченого українського форварда це буде вже четвертий сезон поспіль у складі черкащан, повідомляє пресслужба ФБУ.

Минулого сезону Конєва провів 16 матчів у Суперлізі. У середньому за 16 хвилин на паркеті форвард здобував 6,3 очка та робив 3,1 підбирання, реалізуючи 40% триочкових кидків.

До цього Конєв пропустив більше року через травму коліна. Форвард переніс кілька операцій і повернувся на паркет у листопаді.

Нагадаємо, що Володимир Конєв приєднався до "Черкаських Мавп" у сезоні-2017/2018 і став одним із головних героїв чемпіонського сезону команди. Він допоміг "Мавпам" виграти Суперлігу і став кращим форвардом чемпіонату.

В активі Конєва також 17 матчів за національну збірну України.

Фото: fbu.ua.