БК "Черкаські Мавпи" оголосив про підписання нового контракту з Конєвим
Контракт із клубом подовжив один із ключових гравців команди Володимир Конєв. Для досвідченого українського форварда це буде вже четвертий сезон поспіль у складі черкащан, повідомляє пресслужба ФБУ.
Минулого сезону Конєва провів 16 матчів у Суперлізі. У середньому за 16 хвилин на паркеті форвард здобував 6,3 очка та робив 3,1 підбирання, реалізуючи 40% триочкових кидків.
До цього Конєв пропустив більше року через травму коліна. Форвард переніс кілька операцій і повернувся на паркет у листопаді.
Нагадаємо, що Володимир Конєв приєднався до "Черкаських Мавп" у сезоні-2017/2018 і став одним із головних героїв чемпіонського сезону команди. Він допоміг "Мавпам" виграти Суперлігу і став кращим форвардом чемпіонату.
В активі Конєва також 17 матчів за національну збірну України.
Фото: fbu.ua.